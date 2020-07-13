Наука и технологии
Сегодня 14:11
Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с помощью рекламы
Она начала распространяться в период пандемии
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал россиянам о новом способе мошенничества с помощью рекламы. Так, по словам эксперта, в период пандемии злоумышленники начали эксплуатировать безадресную финансовую рекламу.
Лях также отметил, что мошенники взяли в расчет то, что интернет для многих людей стал главным источником информации, в числе которой и рекламная. ”При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются”, — поделился специалист.
Стоит обратить внимание, что подобная реклама не делится конкретной информацией о виде заработка, она лишь призывает пользователей присоединиться. По словам специалиста, если ранее в схемах злоумышленников были обозначены услуги или же определенные продукты, помогающие заработать, то новый метод берет за основу желание человека разбогатеть, не уточняя о том, как это сделать.