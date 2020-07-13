Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с помощью рекламы

Лях также отметил, что мошенники взяли в расчет то, что интернет для многих людей стал главным источником информации, в числе которой и рекламная. ”При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются”, — поделился специалист.

Стоит обратить внимание, что подобная реклама не делится конкретной информацией о виде заработка, она лишь призывает пользователей присоединиться. По словам специалиста, если ранее в схемах злоумышленников были обозначены услуги или же определенные продукты, помогающие заработать, то новый метод берет за основу желание человека разбогатеть, не уточняя о том, как это сделать.