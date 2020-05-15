Россиянам рассказали о новом способе мошенничества в сети

Чаще всего мошенники совершают звонок, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, для того, чтобы якобы ограничить подозрительное списание средств с карты клиента. А для того, чтобы идентифицировать клиента, злоумышленники просят сообщить или же просто набрать в тоновом режиме код из смс от банка, что заканчивается переводом средств пользователя на подконтрольные мошенниками счета.

Однако сейчас, по словам Даниловой, был обнаружен новый способ мошенничества. ”При проведении такой атаки пользователь полагает, что ему звонит сотрудник банка и сообщает о попытке взлома аккаунта. Далее клиенту предлагается установить на мобильное устройство приложение, которое позволит получить удаленный доступ к его устройству. Часто звонящий говорит клиенту, что необходимо установить "специальный антивирус" или скачать программу для удаленной помощи”, - поделилась эксперт, отметив, что после установки программы злоумышленники могут как переводить средства на свои счета, так и получать персональные данные клиента.