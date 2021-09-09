Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с использованием поддельных Госуслуг

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, мошенники в письме указывают на технический сбой, из-за которого произошло открепление от поликлиники.

Чтобы вновь встать на учёт в медицинском учреждении, жертве предлагается оплатить пошлину на поддельном сайте Госуслуг, ссылку на который также оставляют в уведомительном сообщении.

Как пишет РИА Новости, так как на сайте-клоне пользователь не только оплатит несуществующую пошлину, но перед этим попытается войти на портал, используя настоящие логин-пароль, в итоге он лишится и денег, и приватности личных данных.

Последнее особо опасно, так как имея доступ к личному кабинету жертвы в Госуслугах, злоумышленники могут «оформить кредит или микрозайм», используя многочисленные персональные данные с портала.

Чтобы защититься от такого вида мошенничества, Кузнецов посоветовал быть внимательнее к получаемым письмам и ссылкам в них. А если вам говорят, что вас открепили от поликлиники, стоит в первую очередь обратиться непосредственно в медучреждение.