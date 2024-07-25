Россиянам рассказали о новых методах борьбы с мошенниками

С 25 июля 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые помогут защитить клиентов банков от мошенников. Теперь финансовые учреждения смогут более тщательно проверять финансовые операции и приостанавливать платежи, если обнаружат признаки мошенничества. Обновления коснутся и систем антифрода, которые будут теперь использовать до шести признаков для выявления подозрительных транзакций.

Ранее банки проверяли операции по нескольким основным критериям, таким как нетипичность операции и данные об устройстве. Теперь они смогут также приостанавливать переводы на счета, связанные с мошенничеством, благодаря новым данным антифрод-систем. Больше данных позволит системам более оперативно реагировать на возможные угрозы и предотвращать финансовые потери.

Кроме того, банки смогут получать информацию о возбуждении уголовных дел против получателей денежных средств. Это поможет быстрее реагировать на возможные мошеннические схемы. Будет также введён так называемый «период охлаждения» для платежей, который даст клиентам время переосмыслить свои действия и защитить свои средства от мошенников. Эти меры помогут усилить защиту клиентов и сделать финансовые операции более безопасными.