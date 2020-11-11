Россиянам рассказали о первом средстве при сбое в смартфоне

Об этом Гриценко рассказал в беседе с агентством “Прайм”. Помимо прочего специалист поделился информацией о том, как часто необходимо перезагружать смартфон. Так, эксперт отметил, что если функционирование устройства пользователя устраивает, смысла его перезагружать не имеет. В то же время, при возникновении проблем можно прибегнуть к запуску всех служб и программ с нуля, а также удалении лишних материалов из оперативной памяти.

”Смартфоны и планшеты сами перезагружаются, когда, например, обновляются на новые версии операционных систем. У iPhone это происходит довольно часто, на моделях с операционной системой Android обновлений, как правило, ждать приходится дольше”, - сообщил Гриценко.

Отдельно специалист отметил, что принудительная перезагрузка является первым способом решения проблемы сбоя работы смартфона, операционной системы и программ. Причем благодаря этому способу можно даже решить проблему с отсутствием подключения смартфона к Wi-Fi и при некорректное работе режима модема. Кроме того, таким же способом можно помочь, если аккумулятор начал быстрее “садиться”.