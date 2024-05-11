Россиянам рассказали о пике активности магнитной бури

Магнитная буря, которая ослабла в течение дня 11 мая, снова достигла максимального уровня, заявил Сергей Богачев, глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По его словам, сейчас скорость солнечного ветра колеблется от 800 до 1000 километров в секунду, а полоса полярных сияний над Россией стала ещё более яркой, что может привести к снижению овала сияний до южных границ страны. Богачёв подчеркнул, что магнитная буря достигает своего пика, и колебания магнитного поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня.