Россиянам рассказали о планах на запуск «Протонов» на орбиту Земли

Россия планирует запустить на орбиту не менее четырёх ракет «Протон-М» с различными грузами к концу 2025 года, заявил гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко. Эти запуски включают как государственные, так и коммерческие миссии.

По ранее анонсированным планам, пуски «Протонов» должны были прекратиться после 2025 года. Однако Центр Хруничева и «Роскосмос» предложили казахстанским партнёрам продолжить пуски и после этой даты. На данный момент 10 ракет «Протон» находятся в различных стадиях готовности, добавил Варочко.

«Протон» изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. В последствии он был усовершенствован до версии «Протон-М». С 1965 по 2023 годы было осуществлено более 400 запусков ракет этой серии.