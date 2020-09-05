Россиянам рассказали о пользе ананаса для пищеварения

Так, ананас также обладает способностью положительно сказываться на здоровье как зубов, так и костей и волос. За счет богатого марганцем составом, ананас способствует усилению процессов обмена тканей и клеток. Специалист также отметила, что в данном фрукте содержится и кремний. ”Марганец также участвует в работе инсулина, помогая сохранять нормальный уровень глюкозы крови. Кремний же необходим для здоровья костей, зубов, ногтей и волос. Поэтому ананас можно отнести к продуктам молодости и красоты”, — поделилась специалист.

В то же время, положительный эффект на пищеварение ананасом оказывается благодаря комплексу ферментов бромелаина. Кроме того, он также влияет на выделение желудочного сока, что также хорошо сказывается на кишечнике. Однако есть и противопоказания для приема ананаса. Так, не стоит употреблять его при наличии повышенной кислотности желудка, язвы. Ограничивающим фактором является и довольно высокое содержание во фрукте сахаров.