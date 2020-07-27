Россиянам рассказали о пользе "перекуров" для работы

Однако стоит отметить, что в данном случае перекур не имеет отношение к курению. Согласно данным источника, данное понятие стало важной частью корпоративной культуры, равно как и coffee break. Так, благодаря подобным перерывам сотрудники могут поделиться мнением о рабочих моментах в неформальной обстановке, что, в свою очередь, стимулирует функционирование мозга.

”Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе. Во время перекура мы можем обсудить какие-то моменты, и это способствует тому, чтобы всем вместе нам становилось лучше. Также на перекурах бывает открытый разговор руководства и коллектива”, — поделилась эксперт.