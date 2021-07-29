Россиянам рассказали о последствиях участия в онлайн-опросах

Эксперт отметил, что всевозможные тесты и голосования могут эксплуатироваться злоумышленниками с целью получения личных данных пользователей. Так, к примеру, для того, чтобы поучаствовать в опросе в популярной соцсети Facebook, зачастую требуется разрешить аккаунту автора опроса доступ к личному профилю. Это позволяет мошеннику узнать все данные, которые есть на странице жертвы, в том числе контактную информацию, публикации, снимки и списки друзей. Поскольку эти данные представляют из себя довольно ценную информацию, мошенники могут ее продать или найти другой способ применения, который может привести к проблемам у пользователя.

“Есть возможность закрыть аккаунт и скрыть контактные данные, но обычно у таких опросов один из механизмов – предоставить полный доступ, иначе они не дают возможности пройти тест. Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность”, — предупредил россиян эксперт.