Россиянам рассказали о правилах безопасного заказа услуг в сети

Так, по словам специалистов, в первую очередь для безопасного оформления услуг в сети следует пользоваться проверенными сервисами, которые отправляют чеки. Помимо прочего перед тем, как заказать ту или иную услугу онлайн, стоит изучить профиль организации.

“Читайте отзывы, спросите у знакомых, какими сервисами они пользуются и почему. Не пользуйтесь подозрительными сайтами, даже если стоимость той или иной услуги там ниже”, — поделились эксперты правилами безопасного заказа услуг в сети.

Помимо прочего россиян призвали не отправлять средства через сторонние ссылки — делать это необходимо напрямую в сервисе для заказа услуги.