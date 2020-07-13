Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров отметил, что для того, чтобы создать идеальный пароль нужно, чтобы в нем присутствовали как комбинация цифр, знаков препинания, а также строчных и прописных букв. Длина же надежного пароля начинается от 15 символов. Также эксперт порекомендовал не внедрять в пароль имена, названия сервиса и другие данные, которые не составит труда отыскать в сети.

Методом создания надежного пароля поделился и глава компании DeviceLock Ашот Оганесян. Для этого эксперт рекомендует обратиться к мнемоническим правилам. ”Например, составить длинное предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которого составят пароль. Если же пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, то лучше сделать его полностью случайным, например, при помощи генератора надежных паролей, встроенного в менеджер или новые браузеры”, — рассказал Оганесян.