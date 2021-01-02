Россиянам рассказали о правилах создания надежных паролей

По словам специалиста, в надежном пароле должно использоваться как минимум 12-14 символов. Чем длиннее - тем лучше. Помимо прочего, пароль для разных сервисов и социальных сетей должен быть разным. В противном случае, при взломе учетной записи на одной из площадок - опасности подвергаются все остальные.

”Используйте смесь различных типов символов, включая цифры, заглавные и строчные буквы, чтобы сделать пароль более сложным для взлома. Держитесь подальше от очевидных слов и комбинаций”, - поделился Дружинин, отметив, что слово "password" не подойдет в качестве пароля.

Для запоминания длинных и сложных паролей специалист посоветовал придумывать в виде пароля кириллические слова, которые записаны на английской раскладке.