Россиянам рассказали о причинах плохой памяти

По словам специалиста, ухудшение памяти не всегда связано со старением, оно присуще и молодым людям. В то же время, у молодежи плохая память не всегда говорит о наличии серьезной болезни, однако стоит помнить, что причина может крыться и в травмах головы и прочих патологиях.

”У здорового человека ухудшение памяти может возникать из-за нарушения режима труда и отдыха: недостаточный и некачественный сон, стрессы, недостаточное пребывание на свежем воздухе, низкая физическая активность, некоторое влияние оказывает экология”, - сообщила врач. Помимо прочего сказаться на памяти может и плохое питание в виде чрезмерного потребления быстрых углеводов, жиров и дефицита свежих овощей и фруктов в рационе.

Для улучшения памяти врач посоветовала нагружать мозг, например, изучением нового языка, кроссвордами, головоломками и упражнениями на запоминание.