Россиянам рассказали о причинах «праздничной депрессии»

Работа и привычные дела помогают нам держаться в тонусе и отвлекаться от своих внутренних переживаний. „Праздничное пространство“ вскрывает и выводит на поверхность наше истинное состояние. Надо просто отнестись к себе максимально лояльно и не вымучивать из себя чувство праздника. Просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям, любым. Хочется свернуться калачиком и поныть под одеялом — пожалуйста. Не есть здоровую пищу и не убирать дома — пожалуйста.