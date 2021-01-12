Россиянам рассказали о причинах «праздничной депрессии»
По мнению специалиста, та же «новогодняя депрессия» является проявлением более затяжной проблемы. Просто изменение привычного ритма жизни, связанный с долгими каникулами и празднованием с друзьями, обнажает те переживания, которые уже имели место быть, сообщает РБК.
Работа и привычные дела помогают нам держаться в тонусе и отвлекаться от своих внутренних переживаний. „Праздничное пространство“ вскрывает и выводит на поверхность наше истинное состояние. Надо просто отнестись к себе максимально лояльно и не вымучивать из себя чувство праздника. Просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям, любым. Хочется свернуться калачиком и поныть под одеялом — пожалуйста. Не есть здоровую пищу и не убирать дома — пожалуйста.
Специалист отметил, что подобная модель поведения может помочь расслабиться и справиться с депрессией. При этом он также отметил, что потакание своим слабостям может помочь справиться с выгоранием, которое особо явно проявляется в конце года.