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Россиянам рассказали о причинах «праздничной депрессии»

А также дали пару советов, как с ней справиться
Российский психотерапевт и психиатр Евгений Новицкий рассказал, с чем может быть связана «праздничная депрессия». Судя по его словам, она не приходит в момент празднования, а лишь обнажается из-за смены обстановки.

По мнению специалиста, та же «новогодняя депрессия» является проявлением более затяжной проблемы. Просто изменение привычного ритма жизни, связанный с долгими каникулами и празднованием с друзьями, обнажает те переживания, которые уже имели место быть, сообщает РБК.

Работа и привычные дела помогают нам держаться в тонусе и отвлекаться от своих внутренних переживаний. „Праздничное пространство“ вскрывает и выводит на поверхность наше истинное состояние. Надо просто отнестись к себе максимально лояльно и не вымучивать из себя чувство праздника. Просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям, любым. Хочется свернуться калачиком и поныть под одеялом — пожалуйста. Не есть здоровую пищу и не убирать дома — пожалуйста.

Евгений Новицкий
Психотерапевт и психиатр

Специалист отметил, что подобная модель поведения может помочь расслабиться и справиться с депрессией. При этом он также отметил, что потакание своим слабостям может помочь справиться с выгоранием, которое особо явно проявляется в конце года.