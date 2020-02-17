Россиянам рассказали о принципах здорового рациона

Также эксперты отметили важность добавления в ежедневный рацион как минимум 400 гр овощей и фруктов. В то же время потребление жиров должно составлять не больше 30% от общего количество полученных калорий, а насыщенных жиров, в свою очередь - меньше 10% и трансжиров - менее 1%. Специалисты рекомендуют россиянам отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, ограничив потребление трансжиров промышленного производства.

Свободные сахара, в свою очередь, рекомендуется минимизировать до 20% от общей потребляемой энергии, тогда как соль нужно ограничить до 5 мг в день. Кроме того, специалисты советуют отказаться от обычной соли в пользу йодированной. Что касается алкоголя, то его и вовсе необходимо исключить из рациона или довести его употребление до минимума.