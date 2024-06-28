Россиянам рассказали о признаках программ-шпионов на смартфоне

В Центре цифровой экспертизы Роскачества подчеркнули, что некоторые признаки могут указывать на возможное вмешательство в работу вашего телефона. Эти признаки включают в себя наличие скриншотов или видео в памяти устройства, которые пользователь сам не создавал, а также необычное снижение скорости интернета или быстрое истощение батареи при обычном использовании. Дополнительно отмечается, что микрофон или камера устройства могут активироваться без ведома владельца, что также может свидетельствовать о нежелательной активности.

Сергей Кузьменко, руководитель центра, подчеркнул, что в случае обнаружения подобных признаков не стоит паниковать. Вмешательство может быть вызвано и другими причинами. Тем не менее, для уверенности и безопасности рекомендуется обратиться к специалистам, которые смогут провести комплексную проверку и выявить возможное наличие шпионского ПО.

Специализированные программы, которые анализируют трафик и процессы на устройстве, могут помочь обнаружить шпионское приложение. Также можно использовать антивирусное программное обеспечение для сканирования устройства в режиме онлайн, особенно это актуально для пользователей Android, у которых есть возможность устанавливать приложения из различных источников.