Россиянам рассказали о признаках слежки за смартфоном

Член комитета Государственной Думы Антон Немкин предупредил, что некоторые признаки могут указывать на то, что кто-то следит за вами через ваш смартфон. Это включает быстрое разрядение батареи, случайное активирование камеры или микрофона, а также автоматический запуск программ в фоновом режиме. По его словам, любые подозрительные действия устройства должны вызывать беспокойство.

Немкин советует пользователям, обнаружившим подозрительную активность на своём смартфоне, воспользоваться специальными сервисами, предоставляемыми операторами связи для таких случаев. Он также рекомендует быть осторожным и обращаться за помощью к сотрудникам магазинов мобильной связи. Они помогут правильно воспользоваться указанными сервисами.

Кроме того, депутат предложил хранить свои данные на внешних носителях, чтобы при необходимости можно было сбросить устройство до заводских настроек. Это даст возможность защитить личные данные и обезопасить себя от возможной кибершпионажа.