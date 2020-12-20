Россиянам рассказали о простом способе перенести старые чаты WhatsApp в новый смартфон

Так, для восстановления чатов на новом аппарате, нужно в настройках старого включить ежедневную архивацию данных. Благодаря этой опции все данные чатов мессенджера будут отправлены в облако. Причем, таким образом пользователь сохранит не только переписки, но и различные медиаданные.

В процессе активации WhatsApp на новом смартфоне, программа отправит пользователю запрос на авторизацию привязанного к учетной записи номера телефона. Таким образом и будет осуществлен процесс переноса данных со старого гаджета на новый. По словам эксперта, уйдет на это максимум пять минут.