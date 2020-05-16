Россиянам рассказали о распространенном симптоме рака

Так, по его словам, распространенным проявлением наличия злокачественной опухоли является потеря веса. Это, по данным эксперта, обусловлено тем, что опухоль расходует много белка, поступающего в организм. ”Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента”, — поделился врач, отметив, что данные меры предпринимаются при потере аппетита больного в период прохождения курсов химиотерапии.

Также врач посоветовал людям, практикующим лечебное голодание, быть особо осторожными, так как данный образ жизни может и негативно сказаться на здоровье.