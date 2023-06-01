Россиянам рассказали о самой популярной схеме мошенничества в Telegram

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems, Алексей Лукацкий, предупредил о возможных кражах аккаунтов в Telegram при переходе на внешние сайты, где пользователю предлагается ввести одноразовый пароль. По словам Лукацкого, самым распространённым методом мошенничества является привлечение жертвы на сторонний сайт, где она должна ввести одноразовый код, полученный от мессенджера. Злоумышленники используют этот код, чтобы изменить пароль пользователя, получив доступ к его аккаунту. Они могут злоупотреблять ресурсами аккаунта в своих интересах, шантажировать владельца или требовать выкуп для возврата доступа. Эта схема подобна таким обманам, как взлом или доступ к интернет-банкингу и сервисам перевода денег.

Лукацкий рекомендует никогда не пересылать одноразовые коды и не вводить их на подозрительных сайтах для сохранности своих данных и личных аккаунтов. Если вне мессенджера появляется просьба использовать одноразовый код для операции, это должно вызвать подозрение у пользователя и служить сигналом того, что он имеет дело с мошенником.