Наука и технологии
Сегодня 17:13
Россиянам рассказали о самом опасном источнике киберугроз
Речь об электронной почте
Издание РИА Новости пообщалось с заместителем руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB Ярославом Каргалевым. В ходе беседы эксперт рассказал россиянам о самом опасном источнике киберугроз.
По словам специалиста, самым опасным источником киберугроз по прежнему является электронная почта, поскольку именно благодаря ей пользователи зачастую получают письма с вредоносным ПО. Каргалев поделился, что часто посредством почтовых рассылок распространяются программы шпионы.
Что касается вредоносных почтовых рассылок, то за 9 месяцев перехваченные сообщения чаще всего "несли на борту" вложения с программами-шпионами или ссылки, ведущие на их скачивание, бэкдоры и загрузчики, которые используются для установки другого вредного ПО, в том числе вирусов-шифровальщиков или банковских троянов.