Россиянам рассказали о самом опасном источнике киберугроз

Что касается вредоносных почтовых рассылок, то за 9 месяцев перехваченные сообщения чаще всего "несли на борту" вложения с программами-шпионами или ссылки, ведущие на их скачивание, бэкдоры и загрузчики, которые используются для установки другого вредного ПО, в том числе вирусов-шифровальщиков или банковских троянов.

Ярослав Каргалев заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB