Наука и технологии
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Россиянам рассказали о самом опасном устройстве во время пандемии
Речь не о ноутбуке
Журналисты “Российской газеты” взяли интервью у кандидата медицинских наук Александра Ушникова, в ходе которого россиянам рассказали о самом опасном устройства во время пандемии. Так, по словам эксперта, таковым устройством может считаться именно смартфон.
Ушников отметил, что смартфоны предназначены лишь для совершения звонков, а также передачи смс, тогда как их постоянная эксплуатация во время режима самоизоляции может спровоцировать перманентное ухудшение зрения. Следующим по опасности гаджетом, по мнению эксперта, является планшетный компьютер. И замыкают рейтинг наиболее вредоносных устройств сразу два гаджета - ноутбук и компьютер.
”Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут”, — порекомендовал Ушников.