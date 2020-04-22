Россиянам рассказали о самом опасном устройстве во время пандемии

Ушников отметил, что смартфоны предназначены лишь для совершения звонков, а также передачи смс, тогда как их постоянная эксплуатация во время режима самоизоляции может спровоцировать перманентное ухудшение зрения. Следующим по опасности гаджетом, по мнению эксперта, является планшетный компьютер. И замыкают рейтинг наиболее вредоносных устройств сразу два гаджета - ноутбук и компьютер.

”Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут”, — порекомендовал Ушников.