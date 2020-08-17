Врачи назвали соль самым вредным для почек продуктом

Артюхина считает, что именно поваренная соль представляет из себя врага даже для здоровых почек. Врач отметила актуальность проблемы чрезмерного употребления данного продукта на фоне востребованности в современном обществе фастфудов и полуфабрикатов, в которых содержится большое количество соли. Кроме того, она также обратила внимание на то, что у людей фиксируется высокий порог солевой восприимчивости.

Врач предупредила россиян, что проблемы с почками могут наблюдаться при отсутствии болезненных симптомов. ”Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течет субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть, артериальная гипертензия. Проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией”, — сообщила Артюхина, отметив, что при возникновении проблем с артериальным давлением необходима консультация врача.