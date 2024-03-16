Россиянам рассказали о самых безопасных операторах связи

Аналитики из ComNews Research опубликовали отчёт о безопасности абонентов сотовой связи в России, выявив наиболее защищённых операторов. В рамках исследования аналитики изучили антифрод-платформы четырёх крупнейших мобильных операторов страны, фокусируясь на защите от подмены номеров, нежелательных звонков и продаже номеров на онлайн-биржах виртуальных номеров. По результатам стресс-теста по блокировке нежелательных вызовов, лучшей эффективностью обладали операторы «Билайн» и МТС, за которыми следовали «МегаФон» и Tele2. Анализ также показал, что «Билайн» имеет наименьшее количество «серых» SIM-карт, представленных на онлайн-биржах, в сравнении с другими операторами.