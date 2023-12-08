Россиянам рассказали о самых опасных для мозга продуктах

Чрезмерное употребление алкоголя сказывается на работе мозга, ведь алкоголь разрушает нейроны, что может привести к снижению когнитивных функций. Это подтверждено врачом-терапевтом и диетологом Еленой Тихомировой из «СМ-Клиники». Она также отметила, что вреден гидрогенизированный жир, который содержится, например, в маргарине. Его употребление приводит к отложению в клетках мозга, что может привести к преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции.

Дополнительно, врач выделяет негативное воздействие фастфуда в больших количествах на мозг. Продукты этого типа, такие как снеки, чипсы и гамбургеры, содержат избыточное количество жира, углеводов, соли и добавок, что негативно влияет на активность мозга. Она также предупреждает о вреде сахара для мозга, рекомендуя поддерживать умеренное потребление углеводов и избегать больших колебаний уровня сахара в крови, что может вызвать сонливость и вялость.

Таким образом, врач советует осознанно подходить к выбору пищи и контролировать потребление алкоголя, гидрогенизированных жиров, фастфуда и сахара для поддержания здоровья и активности мозга