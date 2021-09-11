Россиянам рассказали о самых опасных способах согреться в неотапливаемой квартире

Но у этого и похожих способов есть множество рисков. О том, какие методы согреться в целом являются самыми опасными, рассказал эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Вадим Возный.

По его словам, например, в домах старой постройки нельзя использовать обогреватели мощностью более одного киловатта. Это связано со старой проводкой и тем, что розетки из-за этого могут банально не выдержать нагрузки и сгореть.

Также эксперт посоветовал вызвать электрика, чтобы тот смонтировал отдельную розетку для отопительного прибора, пишет РИА Новости.

Ещё одним опасным способом согреться Возный назвал масляной конвектор без защиты. Так, если устройство упадёт, незащищённая модель сразу же начнёт «течь», в результате вытекшее масло может воспламениться.