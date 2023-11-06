Россиянам рассказали о самых перспективных ИТ-направлениях в индустрии еды

Термин «foodtech» часто связывают с доставкой еды из ресторанов и магазинов, но он охватывает гораздо больший спектр. Этот сектор включает в себя инновации в производстве еды и гастрономии, включая разработку альтернативных мясных продуктов, использование роботов на кухне и решения для переработки пищевых отходов. Интерес инвесторов к компаниям в области foodtech остаётся высоким, несмотря на общее сокращение инвестиций в различных сферах.

Исследовательская компания PitchBook провела анализ рынка foodtech за 2023 год и оценила его привлекательность для инвесторов. За последний год foodtech-компании привлекли более 11 миллиардов долларов инвестиций в 1225 сделках. Несмотря на снижение инвестиций в целом, наблюдается рост числа сделок, особенно во втором квартале 2023 года.

Основные направления в этой сфере остаются онлайн-торговля foodtech и производство альтернативных белковых продуктов, включая растительные аналоги мяса и искусственно выращиваемое мясо. Несмотря на временное снижение спроса в некоторых сегментах, перспективы для foodtech остаются обнадёживающими.

Foodtech также включает инновации, связанные с цифровой трансформацией производства пищи, включая системы контроля свежести продуктов, экологичную упаковку и утилизацию пищевых отходов. Некоторые компании, такие как ThisFish и BioVeritas, успешно привлекли инвестиции, разрабатывая технологии для улучшения качества продуктов и сокращения пищевых отходов. Afresh помогает магазинам бороться с выбросами продуктов, используя искусственный интеллект для точного прогнозирования спроса на скоропортящиеся товары. Биоинженерия еды также предоставляет новые продукты и альтернативы, привлекая инвестиции в разработки, такие как напитки-еда и новые функциональные продукты. Наконец, сервисы обзоров и персонализации питания привлекли инвестиции, отражая растущий интерес к инновациям в сфере foodtech.