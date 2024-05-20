Россиянам рассказали о самых популярных планшетах в 2024 году

Эксперты AliExpress СНГ представили список самых популярных планшетов в России за первый квартал этого года. Лидерами продаж стали модели Xiaomi Pad SE и Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad SE имеет 11-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 680, четыре колонки Dolby Atmos и аккумулятор на 8000 мАч. Цена устройства с 8/256 ГБ памяти составляет 16,9 тыс. руб. Xiaomi Pad 6, с другой стороны, это флагманский планшет с 11-дюймовым экраном WQHD+ и частотой обновления 144 Гц. Он работает на платформе Snapdragon 870 и имеет ёмкий аккумулятор 8840 мАч. Модель с 4/128 ГБ памяти стоит 28,7 тыс. руб.

Среди других моделей в рейтинг попали: Lenovo Xiaoxin Pad 2022 с экраном 10,6 дюйма и чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, Blackview Tab 16 с 11-дюймовой IPS-матрицей и процессором Unisoc T616, а также Teclast T60 с 12-дюймовым экраном и чипсетом Unisoc Tiger T616.