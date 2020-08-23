Россиянам рассказали о секретах покупки криптовалюты

По словам специалиста, для того, чтобы уменьшить вероятность потери вложений, стоит отдавать предпочтение проверенным криптовалютам, к которым можно отнести не только знаменитый биткоин, но и Ethereum. ”В будущем останется от силы пару десятков цифровых монет, остальные станут частью истории. Для криптоинвесторов важно не ошибиться в выборе”, — поделился Коган. Также следует выбирать долгосрочные стратегии, поскольку сама инвестиция в криптовалюту представляет из себя “игру вдолгую”.

По словам главы криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэна Морхеда, людям не следует инвестировать больше, чем они готовы потерять. Кроме того, он также посоветовал ориентироваться на удержание позиций в рамках 10-15 лет.