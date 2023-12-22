Россиянам рассказали о секрете популярности нейросетей

Интерес молодёжи к нейросетям связан с их предпочтением развлекательного контента и стремлением бизнеса заработать, утверждает Петр Иванов, руководитель отдела аналитических систем в ИТ-интеграторе «Первый Бит». Операторы мобильной связи также сообщают о внушительном росте использования нейросетей: трафик сервисов по искусственному интеллекту вырос в 2,6 раза, а количество пользователей — почти в четыре раза за 2023 год.

Согласно Иванову, наибольший интерес к искусственному интеллекту проявляется среди людей в возрасте от 14 до 20 лет, и время, проведённое ими с нейросетями, увеличилось в 1,5 раза. Эксперт отмечает, что привлекательность искусственного интеллекта обусловлена его доступностью и простотой создания. Популярностью пользуются также новые нейросети «Шедеврум» и Kandinsky, а также сервисы для создания музыкальных композиций.

Иванов выделяет генеративно-состязательные нейросети, такие как «Шедеврум» и Kandinsky, как основные инструменты для создания развлекательного контента. Он отмечает, что молодёжь использует их для самовыражения и привлечения внимания, и в то же время бизнес проявляет интерес к оригинальному контенту. Однако эксперт подчёркивает, что существуют вопросы по интеллектуальной собственности и качеству контента, а ключевой задачей бизнеса является отслеживание трендов и смыслов новых явлений для лучшего понимания клиента.