Россиянам рассказали о схеме кражи аккаунтов «Госуслуг» от которой нет защиты

В России стала активно распространяться новая угроза для пользователей портала госуслуг. Она основана на приобретении мошенниками мобильных номеров, которые уже были использованы другими людьми. Это открывает дорогу для несанкционированного доступа к различным сервисам, включая государственные порталы.

Механизм работы этой схемы довольно прост: мошенники покупают мобильные номера, которые были заброшены и снова выставлены на продажу операторами связи. Они пытаются использовать эти номера для взлома аккаунтов на различных сервисах, таких как «Госуслуги», банки и социальные сети.

Эта проблема становится все более острой из-за распространения электронных SIM-карт (eSIM), которые позволяют пользователям получать новые номера удалённо, без посещения офиса оператора связи. Таким образом, для защиты от мошенников важно регулярно подтверждать актуальность использования своего номера, например, отправляя SMS-сообщения.