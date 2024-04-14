Россиянам рассказали о схеме мошенников, нацеленной на учёных

Российские учёные из разных вузов столкнулись с новым видом мошенничества. Они получили сообщения от лжеорганизаторов конференций, говорящие, что для безопасности им надо скачать программу, рекомендованную ФСБ. Эта программа, по словам мошенников, помогает контролировать события на конференции, но на самом деле она может перехватывать данные с устройства.

Мошенники также представляются высокопоставленными лицами, например, министрами или руководителями институтов. Они требуют передать личные данные или скачать подозрительное ПО. Эти схемы мошенничества могут быть связаны с утечкой данных или использованием личных данных для вымогательства.

Кибермошенники могут использовать различные способы, чтобы получить доступ к личным данным учёных и наживаться на этом. Особенно это актуально в нынешних условиях, когда многие конференции проводятся онлайн, и участники становятся более уязвимыми к подобным атакам.