Россиянам рассказали о схеме слежки через троян на Android

Компания «Лаборатория Касперского» сообщила о новом вредоносном ПО, предназначенном для шпионажа на устройствах Android в России. Троян, названный LianSpy, маскируется под обычные системные приложения и финансовые сервисы, но его цель не связана с деньгами, объяснил Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности компании.

По его словам, основная функция LianSpy заключается в сборе и передаче злоумышленникам информации с заражённого устройства. Этот троянец собирает контакты, данные из журнала звонков и список установленных приложений. Также он может записывать экран смартфона, когда открыты определённые приложения, в основном мессенджеры.

Программа прячется от пользователя, скрывая свою иконку и работая в фоновом режиме для предотвращения обнаружения. LianSpy использует права суперпользователя, что позволяет ему обходить уведомления Android, например, иконку, которая сообщает о записи экрана или использовании камеры, предупреждают в Kaspersky.