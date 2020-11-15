Россиянам рассказали о скрытой угрозе COVID-19

Специалист сообщила, что меры, принятые ввиду распространения коронавируса нового типа, в числе которых ограничения и самоизоляция, спровоцировали снижение физической активности граждан. Это, в свою очередь, чревато развитием ожирения. Шестакова напомнила о результатах исследования итальянских ученых, которые установили, что за время пандемии число людей, которые, имея нормальный или избыточный вес столкнулись с ожирением, увеличилось в три раза.

”Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение, – это все прямой путь к диабету второго типа”, - сообщила Шестакова, добавив, что диабет и ожирение являются повышающими риск тяжелого течения коронавируса и смерти от него болезнями.