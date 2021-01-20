Россиянам рассказали о способах слежки за пользователем с помощью смартфона

Легальными можно назвать приложения для родительского контроля, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение ребенка, а также какими программами он пользуется. Они даже позволяют вычислять людей, которые звонили ребенку.

”Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки, и попадают на телефон они, как правило, без ведома жертвы”, - поделился Куканов.

В то же время, специалист отметил, что сам смартфон является источником большого количества данных о пользователей. В частности, он может рассказать о том, где владелец проводил время, с кем обедал и какие вещи покупал.