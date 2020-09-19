Россиянам рассказали о способах устранения случайной блокировки смартфона

Что касается аварийных способов, они предполагают сброс смартфона до заводских настроек или же загрузку в режиме с ограничениями функционала, благодаря которому можно присвоить смартфону новый пароль. Однако стоит отметить, что данный способ связан с потерей всего контента на устройстве. По словам Садыкова, лучшим способом избежать нежелательную блокировку является синхронизация смартфона с учетной записью на сайте производителя и привязкой к электронному адресу.