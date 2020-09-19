Россиянам рассказали о способах устранения случайной блокировки смартфона
Специалист отметил, что для восстановления доступа к смартфону можно воспользоваться штатными методами и аварийными. В число первых можно отнести сброс старого пароля с последующим присвоением нового, что доступно альтернативными средствами идентификации пользователя.
Эксперт поделился деталями данного метода:
Ссылка для восстановления пароля может быть выслана на указанный заранее электронный адрес, отправлена в личный кабинет пользователя в социальных сетях или на сайте производителя. Это наилучший вариант, доступный, однако, лишь предусмотрительным пользователям, позаботившимся обо всем заранее.
Что касается аварийных способов, они предполагают сброс смартфона до заводских настроек или же загрузку в режиме с ограничениями функционала, благодаря которому можно присвоить смартфону новый пароль. Однако стоит отметить, что данный способ связан с потерей всего контента на устройстве. По словам Садыкова, лучшим способом избежать нежелательную блокировку является синхронизация смартфона с учетной записью на сайте производителя и привязкой к электронному адресу.