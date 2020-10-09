Наука и технологии
Сегодня 09:09
Россиянам рассказали о способах включения ноутбука со смартфона
Один из способом предполагает использование смартрозетки
Издание “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого россиянам рассказали о способах включения ноутбука со смартфона.
Поделился с журналистами информацией эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
Удаленно включить компьютер со смартфона возможно с помощью таких технологий, как Wake-On-Lan (W-O-L). Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер.
Кроме того, можно настроить прошивку материнской платы таким образом, чтобы компьютер активировался при возникновении в сети напряжения, подключив его к сети посредством смартрозетки. Сама смартрозетка, в свою очередь, подключена к интернету и управляется с помощью смартфона. Так, во время подачи в нее тока - компьютер включается.