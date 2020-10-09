Россиянам рассказали о способах включения ноутбука со смартфона

Кроме того, можно настроить прошивку материнской платы таким образом, чтобы компьютер активировался при возникновении в сети напряжения, подключив его к сети посредством смартрозетки. Сама смартрозетка, в свою очередь, подключена к интернету и управляется с помощью смартфона. Так, во время подачи в нее тока - компьютер включается.