Россиянам рассказали о способах вычислить прослушку смартфона

”Поводом для беспокойства может быть внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым владелец смартфона, возможно, даже не пользуется”, - сообщил Курамин, отметив, что внезапный рост использования трафика и заряда батареи могут намекать на прослушку.

Также заподозрить прослушку можно, если смартфон не использует шифрование при передаче данных. Защититься от атаки с подменой базовой станции эксперт посоветовал путем загрузки программы для сопоставления идентификаторов базовых станций, с которыми работает смартфона со списком, который дается оператором. Помимо прочего Курамин порекомендовал загрузить и своевременно обновлять на устройстве антивирусную программу.