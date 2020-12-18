Наука и технологии
Сегодня 14:14
Россиянам рассказали о способах вычислить прослушку смартфона
На это может намекать скачок сетевой активности и не только
Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин рассказал россиянам о способах вычислить прослушку смартфона.
”Поводом для беспокойства может быть внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым владелец смартфона, возможно, даже не пользуется”, - сообщил Курамин, отметив, что внезапный рост использования трафика и заряда батареи могут намекать на прослушку.
Также заподозрить прослушку можно, если смартфон не использует шифрование при передаче данных. Защититься от атаки с подменой базовой станции эксперт посоветовал путем загрузки программы для сопоставления идентификаторов базовых станций, с которыми работает смартфона со списком, который дается оператором. Помимо прочего Курамин порекомендовал загрузить и своевременно обновлять на устройстве антивирусную программу.