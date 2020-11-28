Россиянам рассказали о способах заработка на смартфоне

Первый способ, равно как и второй, поздразумевает использование встроенной камеры. Для этого можно прибегнуть к установке приложения Streetbee Pro. ”Нужно посетить торговую точку, сделать в приложении фото и сдать их через то же приложение для получения оплаты. За одну задачу можно заработать до нескольких сотен рублей”, - поделился Аверин, отметив, что делать это можно по пути по делами.

Помимо прочего можно заняться продажей мобильных фотографий. В качестве покупателей могут выступить как рекламные агентства, так и СМИ. Особую востребованность имею портретные фотографии, снимки достопримечательностей, городов, еды и пейзажей. Для этого способа необходимо загрузить фото на сайт фотостока и выставить цену.