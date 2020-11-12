Россиянам рассказали о способе дезинфекции смартфона

По этой же причине не стоить дезинфицировать устройство и перекисью водорода. ”Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт. Его легко приобрести в виде салфеток или спрея”, — поделился с журналистами издания “Прайм” Аверин.

Причем наиболее подходящая для обработки смартфона концентрация спирта, по словам специалиста, составляет 70-80%. Если же раствор более чистый - скорость его испарения увеличивается. Отмечается, что для качественной дезинфекции смартфона вещество должно продержаться на нем как минимум минуту.