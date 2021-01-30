Россиянам рассказали о способе избавиться от страха уколов

Так, по словам специалиста, ущипнув себя перед уколом, именно эта боль переключит на себя все внимание, ввиду чего укол уже не будет казаться чем-то страшным. Также для отвлечения можно начать общаться перед уколом с врачом, но на отвлеченные темы.

Если речь идет о страхе уколов из-за переживания по поводу заражения инфекциями от иглы или подобного, то здесь могут помочь другие методы. Психолог посоветовал перечислить все свои фобии по поводу этого процесса на листке бумаги.

”А рядом напишите обратные мысли: врач делает такие уколы каждый день, у него есть опыт, это займет несколько секунд и боль незначительная. Нужно читать это каждый день”, — поделился специалист.