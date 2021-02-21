Россиянам рассказали о способе настроить режим сна с помощью смартфона

От использования смартфона перед сном лучше отказаться, поскольку цвет его экрана способен подавлять выработку гормона сна - мелатонина. Причем режим Night Shift, который делает экран более желтым, в данном случае не очень эффективен, поскольку не устраняет световое влияние смартфона на 100%. В то же время, с утра использование смартфона может помочь взбодриться.

Также специалист поделилась рекомендациями о выборе подходящей мелодии для будильника.

”На будильник лучше ставить мелодии, которые хорошо слышно и которые нравятся. С утра лучше более веселые, ритмичные, ведь чем быстрее музыка, тем активнее человек. Быстрая музыка бодрит, медленная музыка расслабляет. Соответственно, медленные мелодии можно слушать перед сном ‒ как белый шум, который подавляет другие шумы извне”, – сообщила Царева.