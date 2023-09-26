Россиянам рассказали о спросе на IT-специалистов на рынке труда

В России с каждым месяцем растёт потребность в IT-специалистах. По данным HeadHunter, на российском рынке сейчас требуется около 100 000 IT-специалистов каждый месяц, что на 20% больше, чем год назад. Количество активных резюме соискателей в этой области также значительно увеличилось, составив около 0,5 миллиона, что означает, что на одну вакансию приходится примерно 6 резюме.

Генеральный директор компании EvApps, Альфред Столяров, утверждает, что рынок IT насытится через 3-5 лет, поскольку молодые специалисты будут набирать опыт и сможут решать широкий спектр задач. Несмотря на это, количество вакансий в области IT начинает медленно расти глобально, оценивая рост в 1-3% в месяц.

Герман Греф, глава Сбербанка, ранее утверждал, что в России существует более миллиона вакансий в сфере IT, которые в ближайшие годы не смогут быть заполнены. Однако в IT-сфере есть место и для гуманитариев, таких как технические писатели, способных разбираться в технологиях и писать инструкции для пользователей на понятном языке. Также востребованы тестировщики, которые проверяют разные аспекты программ и систем на наличие ошибок, но для некоторых аспектов тестирования требуются технические навыки.