Россиянам рассказали о страшных последствиях бездумного приема антибиотиков

Врач рассказал, что порой врачи выписывают подобные лекарства для лечения вирусных инфекций. Более того, есть специалисты, которые назначают их и вовсе в качестве профилактики. В конечном счете, это может обернуться бактериальным осложнением, поскольку антибиотик, несмотря на то, что помогает человеку ликвидировать определенные бактерии, в то же время позволяет размножаться другим, причем без всякой “конкуренции”.

”Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят. Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких”, — поделился специалист.