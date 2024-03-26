Россиянам рассказали о технологических новинках, которые покажут на «Фотонике»

На выставке «Фотоника», которая пройдёт в Москве с 26 по 29 марта 2024 года, резиденты инновационного центра «Сколково» представят новые технологии. Более 250 компаний из разных стран участвуют в этом мероприятии, где будут продемонстрированы высокоскоростные камеры, фотонные газовые сенсоры и лазерные установки.

Компания «ВСКАМ» на выставке покажет камеру машинного зрения и скоростную видеокамеру, а «Термолазер» и «ЦНИИ Лот» представят решения в области лазерных технологий. Кроме того, компания «ОНСИНТ» продемонстрирует фотонный газовый сенсор, который обеспечивает анализ состава газов и жидкостей в реальном времени.

Участие в выставке даёт компаниям возможность показать свои разработки, найти потенциальных клиентов и увидеть результаты работы других компаний в этой области.