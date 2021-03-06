Наука и технологии
Сегодня в 14:41
Россиянам рассказали о темах, которые не стоит обсуждать в сети
Всего эксперт назвала шесть тем
Агентство “Прайм” опубликовало материал, в рамках которого партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова рассказала россиянам о темах, которые не стоит обсуждать в сети.
Эксперт поделилась шестью неуместными для обсуждения в интернете темами. Так, обсуждение некоторых может повлечь за собой проблемы на работе и не только. В частности, не стоит в сети высмеивать происшествия, которые закончились смертью людей. Помимо прочего нужно проявлять аккуратность при обсуждении острых политических тем. Специалист напомнила о случаях, когда из-за лайков и комментариев люди лишались работы.
В список запретных тем также вошли темы о религии, запрещенных в стране организациях и спорных территориях. Также не стоит комментировать совершенные нацистами и фашистами действия в одобряющей манере.