Россиянам рассказали о темах, которые не стоит обсуждать в сети

Эксперт поделилась шестью неуместными для обсуждения в интернете темами. Так, обсуждение некоторых может повлечь за собой проблемы на работе и не только. В частности, не стоит в сети высмеивать происшествия, которые закончились смертью людей. Помимо прочего нужно проявлять аккуратность при обсуждении острых политических тем. Специалист напомнила о случаях, когда из-за лайков и комментариев люди лишались работы.

В список запретных тем также вошли темы о религии, запрещенных в стране организациях и спорных территориях. Также не стоит комментировать совершенные нацистами и фашистами действия в одобряющей манере.