Россиянам рассказали о темах, которые останутся без ответа от «Алисы»

«Яндекс» продолжает работу над тем, чтобы голосовой помощник «Алиса» давал ответы на все возможные вопросы, но некоторые темы останутся под запретом. Как сообщил Дмитрий Масюк, директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса», процент вопросов, на которые «Алиса» не отвечает, сейчас очень низкий, и продолжается снижение этого показателя. За последние четыре месяца удалось уменьшить его на треть, и стремятся приблизить этот показатель к нулю.

Однако, как отметил Масюк, есть темы, на которые «Алиса» отвечать не будет, чтобы защитить пользователей. Например, «Алиса» имеет «детский режим», который исключает взрослый контент, а сервис «Нейро» предпочитает направлять пользователей, интересующихся суицидом, к службам поддержки, вместо предоставления информации по этому запросу. Некоторые вопросы, например, связанные с саморазрушением, остаются вне зоны доступа.

Масюк добавил, что полное отсутствие отказов отвечать на вопросы не является реалистичной целью. Вместо этого основная задача — минимизировать количество отказов и быть открытыми по поводу существования разных точек зрения. Он уверен, что добиться практически полного отсутствия отказов можно будет в течение ближайших месяцев.