Россиянам рассказали о вариантах применения цифрового рубля

Цифровой рубль России представляет собой потенциальное решение для трансграничных расчётов, по мнению Дмитрия Пьянова, первого зампреда ВТБ. Он выразил уверенность в том, что цифровая валюта может стать частью механизма упрощения международных финансовых операций. Однако, по его словам, полного перехода к использованию цифрового рубля в ближайшее время не ожидается.

Пьянов отметил, что текущие инвестиции в цифровой рубль значительно меньше, чем в искусственный интеллект, и что сложно дать точные прогнозы относительно его возвращаемости. Он подчеркнул важность разработки интерфейсов для трансграничных расчётов между различными странами, использующими разные валюты, такие как цифровой юань и другие. По мнению Пьянова, такие инновации могут обеспечить конвертацию по выгодным курсам и защиту данных от несанкционированного доступа, что способствует повышению доходности любых инвестиций.