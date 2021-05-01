Наука и технологии
Сегодня в 12:06
Россиянам рассказали о вреде резкого выхода из поста для здоровья
За время поста организм привыкает к легкой пище
Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала россиянам о вреде резкого выхода из поста для здоровья. По ее словам, внезапный переход к обычному рациону питания после длительного поста отрицательно скажется на состоянии здоровья.
Специалист обратила внимание, что пост и мясопустная неделя длятся практически два месяца. В течение этого времени организм привыкает к легкой пище.
“Яйца вкрутую и в обычные дни тяжелая пища, перевариваются они достаточно долго. А если после долгого воздержания закинуть в желудок сразу несколько, можно спровоцировать обострение гастрита и даже язвы желудка. Так что утром ограничьтесь одним.”, — предостерегла Денисенко.
Помимо прочего она отметила, что порции мяса и рыбы для таких православных должны быть в ограниченном количестве — 150–200 грамм.